مصادر عليمة الاطلاع تشرح لـ”مأرب برس“ خارطة الاشتباكات وتفاصيل الوضع في ”عدن“.. تعرف على مناطق سيطرة كل طرف بعد 3 أيام من المعارك

السبت 10 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تتواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي، بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

مصدر عليم الاطلاع بتفاصيل الوضع في عدن، شرح لـ”مأرب برس“، في اتصال هاتفي خارطة السيطرة لكل الأطراف، حيث أكد انه لا يوجد سيطرة مهمة او اي تقدم لاي طرف حتى الان، وان كل طرف مسيطر على وضعه.

وكانت خارطة الاشتباكات والسيطرة التي شرحها المصدر كالتالي:

• معارك عنيفة تدور حاليا في دار سعد، بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيا المجلس الانقلابي.

• هناك هجمة على اللواءالرابع حماية رئاسية لكن كل طرف لازال مسيطر على وضعه.

• في خور مكسر اشتباكات عنيفة في المنطقة الرابطة بين معسكر بدر وجبل جديد، حيث يسيطر اللواء الثالث حماية رئاسية.

• من كريتر شرقا حتى جولة الفل مع قصر معاشيق، تحت سيطرة الحماية، ومن سوق الطويل حتى العقبة التي تؤدي الى المعلا تحت سيطرة مليشيا المجلس الانقلابي.

• طريق الجسر وجولة كالتكس تحت سيطرة مليشيا المجلس الانقلابي.

• مليشيا المجلس تحاصر كتيبة حماية المنشئات في البريقة (المصافي) واشتباكات متبادلة بين الطرفين.

• في خور مكسر اللواء 139 بقياد الصبيحي مسيطر على الوضع.

• مطار عدن الدولي تحت سيطرة مليشيا الحزام الأمني.

• ساحل ابين والعريش تحت سيطرة الحماية الرئاسية، والقوات الحكومية.

• في المنصورة حيث يقع منزل وزير الداخلية احمد الميسري، تحت سيطرة القوات الحكومية، ولا صحة لأبناء سيطرة ميليشيا الانتقالي.