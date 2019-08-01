الرئيس «هادي» يُكلّف وزير الأوقاف بزيارة هذه الفئة من الحجاج «اليمنيين»

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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زار وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، صباح اليوم الجمعة، ذوي الشهداء ، الذين وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج ضمن المكرمة الملكية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ل ٢٠٠٠ فرد.

وفي كلمته التي ألقاها عليهم رحب الوزير بهم، وهم يأتون إلى خير البقاع لأداء مناسك الحج العظيم، لافتا إلى أهمية هذه العبادة والتي يجب أن يستغلها الحاج في الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء

وأكد الوزير على أن يكون الحج بعيدا عن السياسة، وأن ينقل الحجاج المشاعر والمناسك إلى اليمن، لا اليمن بما فيها من صراعات واختلافات إلى المشاعر.

وقال الوزير:إن هذه الزيارة تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية، للاطمئنان على أوضاع ذوي الشهداء، الذين قدم أهاليهم أرواحهم رخيصة فداء للوطن.

واستمع الوزير للعديد من الأسئلة الدينية المتعلقة بالفتوى والتي رد عليها بكل تفصيل، لتزول العديد من الإشكالات المتصلة بأركان وسنن الحج...

وثمن الوزير دور المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تقف إلى جانب اليمن في كل المنعطفات، وما هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الا تجسيدا لذلك والتي قد تكررت للعام الثالث على التوالي.

من جانبه عبر رئيس رابطة أسر الشهداء عبدالخالق السمادة، عن سعادته بزيارة الوزير ومتابعته المستمرة والاهتمام بذوي الشهداء في الأعوام السابقة وهذا العام. مشيرا إلى أن هذه المكرمة الملكية تأتي عبر وزارة الدفاع التي تقوم باختيار ذوي الشهداء وفقا لآليتها المتبعة.