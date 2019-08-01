قفزة جديدة لـ«الدولار والسعودي» أمام الريال اليمني - أسعار الصرف

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أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019م.
أسعار العملات:
الشراء
الدولار: 582
السعودي: 154
البيع
الدولار: 586
السعودي: 155.5