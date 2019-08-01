سلطات «مأرب» وكافة مكوناتها السياسية والشعبية تعلن موقفاً شجاعًا ووطنياً من تمرد «عدن»

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم الجمعة 9 اغسطس 2019 م وقوفها وكافة أبناء وسكان المحافظة ومكوناتها السياسية والشعبية خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وتأييدها لكافة الخطوات التي قامت بها الحكومة والأجهزة الأمنية وقوات الحماية الرئاسية لتأمين العاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.

واستهجنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية، الدعوات التحريضية التي أطلقها المدعو هاني بن بريك، وكافة الممارسات الخارجة عن القانون ومحاولات العبث بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن ، والاعتداء على المؤسسات الحكومية والأعيان المدنية، كما جددت التأكيد عن رفضها المطلق للتشكيلات المسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية.