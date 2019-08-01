مستجدات تمرد ”عدن“.. الداخلية توجه دعوة هامة للمواطنين و”عبدالملك“ يهاتف ”الميسري“ و”فضل حسن“

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجهت وزارة الداخلية، الجمعة 9 اغسطس/آب، دعوة للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن لالتزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية ومليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة ”سبأ“ على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء في منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية ”لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المدنيين والممتلكات وتوفير الأمن والاستقرار في عدن“.

وجدد المصدر، دعوة وزارة الداخلية لكافة الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون إلى تحكيم العقل والانسحاب من الشوارع وإيقاف العبث بأرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة.

بدوره، اجرى رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفيه بنائبه وزير الداخلية احمد الميسري وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، لمتابعة الاوضاع الراهنة في عدن، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

واطلع رئيس الوزراء، على التصعيد العسكري الذي تنفذه مجاميع ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، والجهود الجارية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لانهاء هذا التصعيد والحفاظ على امن وسلامة وحياة المواطنين، مؤكدا دعم الحكومة للاجهزة الامنية والعسكرية للقيام بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، ايضاحا كاملا لرئيس الوزراء حول حقيقة الاوضاع الجارية في عدن واعتماد المجاميع المسلحة الخارجة عن النظام والقانون على التهويل الإعلامي لترهيب المواطنين واقلاق السكينة العامة، وافتعال معارك داخل الشوارع والاحياء السكنية المكتظة بالمواطنين.