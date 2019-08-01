تفاصيل جديدة حول ”اغتيال“ شقيق زعيم الحوثيين ومصادر تكشف ما لا تعرفونه عن ”إبراهيم الحوثي“

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نشرت وكالات دولية، الجمعة 9 اغسطس/آب، معلومات جديدة حول مقتل ”ابراهيم الحوثي“ شقيق زعيم جماعة الحوثيين ”عبدالملك الحوثي“.

وكالة ”الاناضول" نقلت عن مصدر يمني قالت انه ”واسع الاطلاع“ تأكيده إن شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء“.

كما نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدر أمني قوله أن ابراهيم الحوثي عُثر عليه ميتا في منزله بصنعاء، وأن الحركة نشرت قوات إضافية في أنحاء المدينة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الجماعة مقتل إبراهيم الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين في بيان اطلع عليه ”مأرب برس“، إن إبراهيم بدر الدين الحوثي، "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكر البيان أن الداخلية "لن تتوانى ولن تألو جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي.

غموض

ويأتي إعلان الداخلية بنعي إبراهيم الحوثي دون ذكر تفاصيل عن مكان وتوقيت الغارة التي قتل فيها، ليثير التكهنات حول حقيقة على يد من قتل شقيق زعيم الحوثيّين الأصغر.

حيث يلفّ الغموض مقتل شقيق زعيم المليشيات، وسط تداول تقارير إعلامية عن صراع شديد بين قادة المليشيات المقيمين في صنعاء، بعيدًا عن قائدهم عبدالملك الحوثي، الذي تزعم تقارير إعلامية أخرى أنه يختبئ بجبال في محافظة صعدة.

وخرجت إلى العلن مؤخرًا صراعات على الزعامة والنفوذ، بين قادة المليشيات في صنعاء، خاصة بين رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

صراع

ويتهم محمد علي الحوثي، أشقاء عبدالملك، ومنهم عبدالغني وإبراهيم، بأنهم وراء قرار غريمه بتنحيته من منصبه في المجلس السياسي، وتحويله لمجلس الشورى مؤخرًا.

ولا يستبعد مطلعون على بعض تفاصيل الصراع، وقوع بعض التصفيات في صفوف ”الإخوة الأعداء“، في غياب مرجعية يركن إليها المتخاصمون على السلطة والمال في المليشيات الحوثية.

من هو ابراهيم الحوثي؟

وغاب إبراهيم الحوثي المولود عام 1979، الشقيق الأصغر لزعيم الحوثيّين عن الأنظار منذ فترة، وكان برفقة شقيقه عبدالملك زعيم الجماعة، الذي تقول التقارير الإعلامية إنه يعتمد عليه في بعض العمليات العسكرية.

ونقلت تقارير اعلامية عن مصادر قولها إن إبراهيم الحوثي تولى لاحقًا قيادة ”جهاز الأمن الوقائي“ وهو جهاز الاستخبارات الخاص بجماعة الحوثي، ويرتبط بشكل مباشر مع زعيم الجماعة، وانتقل إثر ذلك إلى صنعاء، حيث كان يعمل في سرّية تامة.

ولا يذكر لإبراهيم الحوثي دور سياسي، سوى تمثيله للحوثيين في المشاورات السياسية المعروفة بـ“حوار موفنبيك“ مع الفرقاء اليمنيّين أوائل عام 2015، بعد سيطرة الجماعة على صنعاء.

وشاع أواخر نفس العام (2015) مقتل إبراهيم الحوثي، في غارة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمسقط رأسه في محافظة صعدة، لكنه خرج لينفي الخبر عبر وسائل الإعلام التابعة للحوثيّين.