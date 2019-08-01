عاجل : مليشيات المجلس الانتقالي ترتكب مجزرة في عدن تحذير سعودي خطير ونتيجة كارثية على المملكة واليمن اعلان هام لجميع الركاب المغادرين عبر مطار عدن ما حقيقة مقتل قائد اللواء الثالث حماية رئاسية وسقوط معسكر طارق؟ أبرز معسكرات «الانتقالي» تعلن الولاء للشرعية وتتوصل الى اتفاق مع «الحرس الرئاسي» شاهد : الميسري ورجال الدولة يتجولون في عدن باسلحتهم وهذه حقيقة تسليم نفسه لمليشيات الانتقالي عـاجل.. مقتل شقيق عبد الملك الحوثي أضخم 10 جيوش بالشرق الأوسط بعدد مروحيات الهجوم بين تأزّم الاقتصاد و“إتاوات“ الحوثي.. الأضاحي في اليمن ”لمن استطاع إليها سبيلًا“ اول تحرك أمريكي تجاه اشتباكات عدن
سقط اليوم الجمعة ضحايا مدنيين بينهم اطفال في قصف عشوائي شنته مليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي في عدن (جنوبي اليمن).
وقال مصدر امني لموقع مأرب برس ان اربعة من اسرة واحدة بينهم طفلة قتلوا وجرح عشرة اخرين في مديرية دارسعد ، جراء سقوط قذيفة اطلقتها مليشيات الانتقالي .
كما اشار المصدر الى سقوط قتيل واربعة جرحى في الشيخ عثمان في قصف دبابات اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي المتمرد على الاحياء السكنية.