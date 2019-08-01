عاجل : مليشيات المجلس الانتقالي ترتكب مجزرة في عدن

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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سقط اليوم الجمعة ضحايا مدنيين بينهم اطفال في قصف عشوائي شنته مليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي في عدن (جنوبي اليمن).

وقال مصدر امني لموقع مأرب برس ان اربعة من اسرة واحدة بينهم طفلة قتلوا وجرح عشرة اخرين في مديرية دارسعد ، جراء سقوط قذيفة اطلقتها مليشيات الانتقالي .

كما اشار المصدر الى سقوط قتيل واربعة جرحى في الشيخ عثمان في قصف دبابات اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي المتمرد على الاحياء السكنية.