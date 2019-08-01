تحذير سعودي خطير ونتيجة كارثية على المملكة واليمن

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حذر دبلوماسي سعودي اليوم الجمعة من دعم الانفصاليين والانقلاب في عدن ، بهدف اسقاط الشرعية اليمنية .
وكتب الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار تغريدة تابعها (مأرب برس) عصر اليوم على حسابه في تويتر ،اشار فيها ضمنيا الى دور دولة الامارات فيما يحدث بعدن.
وقال محذرا :«حتى تكونوا في الصورة فما تقوم به تلك الجهة من دعم للانقلاب الانفصالي في عدن يهدف لإسقاط الشرعية وهي الغطاء القانوني لتدخل المملكة للحفاظ على أمنها ، فإذا سقطت الشرعية سقطت شرعية التدخل السعودي تلقائيا».
واشار الطيار انه «لا يمكن حشد الدول لانصياع الحوثي للشرعية إذا كان الشريك نفسه ينقلب عليها».
وانفجر الوضع في عدن امس الخميس وما يزال ، بعد تصعيد مليشيات المجلس الانتقالي.
وتمكنت قوات والوية الحماية الرئاسية من توجيه ضربات موجعة للمليشيات واحكمت سيطرتها على احياء ومواقع عدة بعد معارك عنيفة بالاسلحة الثقيلة وشاركت فيها الدبابات ، كما سيطرت على معسكر للانتقالي في جبل حديد.