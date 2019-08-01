ما حقيقة مقتل قائد اللواء الثالث حماية رئاسية وسقوط معسكر طارق؟

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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كشفت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية حقيقة إشاعات اطلقتها مليشيات الانتقالي الجنوبي عن مقتل قائد اللواء "لؤي الزامكي" خلال معارك في عدن.

ونفت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية في بيان (وصل مأرب برس نسخة منه) الاخبار والاشاعات الكاذبة التي تضمنت أخبار عن استشهاد قائد اللواء والسيطرة على معسكر طارق بخور مكسر وجميع الاخبار التي تنشرها مطابخ المجلس الانتقالي عبر اعلامهم ومواقعهم الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونوهت قيادة اللواء أن العميد لؤي الزامكي قائد اللواء في أتم الصحة والعافية والجاهزية والمعنوية القتالية وان معكسر طارق بخور مكسر ما زال تحت سيطرة اللواء.

واكدت قيادة اللواء أنها لن تفرط في الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، دولة نظام وقانون يكون نافذاً على الجميع دون تمييز أو محسوبية، وستعمل قيادة اللواء على المساهمة في بناءها بعد القضاء على ميليشيات الحوثي وعفاش في حرب 2015م على عدن وحتي تتحرر جميع المحافظات اليمنية.

وحذرت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية أي ميليشيات أخرى بأنها لن تسمح للمساس بهيبة الدولة والتمرد عليها واستهداف مؤسساتها وما تقوم به تلك الميليشيات في العاصمة عدن اليوم مرفوض نهائيا وسيكون ردنا قاسي وبجميع الوسائل المفتوحة ولن نتراجع وتغمض لنا عين الا بعد اعادة الامن والاستقرار في عدن عبر مؤسسات الدولة.