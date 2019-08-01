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أبرز معسكرات «الانتقالي» تعلن الولاء للشرعية وتتوصل الى اتفاق مع «الحرس الرئاسي»

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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اعلنت احد المعسكرات التابعة لمليشيات الانتقالي في عدن ،مساء الخميس، الولاء للشرعية والتزام الحياد.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان معسكر 20 التابع للحزام الأمني ويقع في كريتر بقياد إمام النوبي اعلن ولائه للشرعية.

وكشفت المصادر ان قائد المعسكر امام النوبي ذهب الى قائد اللواء الاول حرس رئاسي سند الرهوة واتفقا على ان يلتزم المعسكر الحياد، بشرط عدم ايواء اي من المسلحين المتمردين التابعين لمليشيات الانتقالي.

واحكمت قوات الحكومة الشرعية اليوم الجمعة سيطرتها على معظم أحياء مدينة كريتر.

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