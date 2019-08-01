ما حقيقة مقتل قائد اللواء الثالث حماية رئاسية وسقوط معسكر طارق؟ أبرز معسكرات «الانتقالي» تعلن الولاء للشرعية وتتوصل الى اتفاق مع «الحرس الرئاسي» شاهد : الميسري ورجال الدولة يتجولون في عدن باسلحتهم وهذه حقيقة تسليم نفسه لمليشيات الانتقالي عـاجل.. مقتل شقيق عبد الملك الحوثي أضخم 10 جيوش بالشرق الأوسط بعدد مروحيات الهجوم بين تأزّم الاقتصاد و“إتاوات“ الحوثي.. الأضاحي في اليمن ”لمن استطاع إليها سبيلًا“ اول تحرك أمريكي تجاه اشتباكات عدن رحلة خطيرة إلى المجهول.. مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن مكونات جنوبية تتبرأ من «الانتقالي»... والحكومة اليمنية تعدّ تحقيقاً منتخب اليمن يحقق فوز مثير على لبنان
اعلنت احد المعسكرات التابعة لمليشيات الانتقالي في عدن ،مساء الخميس، الولاء للشرعية والتزام الحياد.
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان معسكر 20 التابع للحزام الأمني ويقع في كريتر بقياد إمام النوبي اعلن ولائه للشرعية.
وكشفت المصادر ان قائد المعسكر امام النوبي ذهب الى قائد اللواء الاول حرس رئاسي سند الرهوة واتفقا على ان يلتزم المعسكر الحياد، بشرط عدم ايواء اي من المسلحين المتمردين التابعين لمليشيات الانتقالي.
واحكمت قوات الحكومة الشرعية اليوم الجمعة سيطرتها على معظم أحياء مدينة كريتر.