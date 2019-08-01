شاهد : الميسري ورجال الدولة يتجولون في عدن باسلحتهم وهذه حقيقة تسليم نفسه لمليشيات الانتقالي

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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ظهر وزير الداخلية احمد الميسري ووزير النقل الى جانب قائد المنطة العسكرية الرابعة فضل حسن في مقطع فيديو مسجل (شاهده مأرب برس) ليرد بذلك على شائعات الانتقالي .

وكانت مليشيات الانتقالي روجت ان وزير الداخلية سلم نفسه واعلن الاستسلام.

كما ظهر الميسري والجبواني وهم يتجولون في شوارع عدن اليوم الجمعة.

فيما تجول سند الرهوه قائد لواء الحماية الرئاسية بمعاشيق في وسط كريتر بعد دحر المليشيات.