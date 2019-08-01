ما حقيقة مقتل قائد اللواء الثالث حماية رئاسية وسقوط معسكر طارق؟ أبرز معسكرات «الانتقالي» تعلن الولاء للشرعية وتتوصل الى اتفاق مع «الحرس الرئاسي» شاهد : الميسري ورجال الدولة يتجولون في عدن باسلحتهم وهذه حقيقة تسليم نفسه لمليشيات الانتقالي عـاجل.. مقتل شقيق عبد الملك الحوثي أضخم 10 جيوش بالشرق الأوسط بعدد مروحيات الهجوم بين تأزّم الاقتصاد و“إتاوات“ الحوثي.. الأضاحي في اليمن ”لمن استطاع إليها سبيلًا“ اول تحرك أمريكي تجاه اشتباكات عدن رحلة خطيرة إلى المجهول.. مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن مكونات جنوبية تتبرأ من «الانتقالي»... والحكومة اليمنية تعدّ تحقيقاً منتخب اليمن يحقق فوز مثير على لبنان
ظهر وزير الداخلية احمد الميسري ووزير النقل الى جانب قائد المنطة العسكرية الرابعة فضل حسن في مقطع فيديو مسجل (شاهده مأرب برس) ليرد بذلك على شائعات الانتقالي .
وكانت مليشيات الانتقالي روجت ان وزير الداخلية سلم نفسه واعلن الاستسلام.
كما ظهر الميسري والجبواني وهم يتجولون في شوارع عدن اليوم الجمعة.
فيما تجول سند الرهوه قائد لواء الحماية الرئاسية بمعاشيق في وسط كريتر بعد دحر المليشيات.