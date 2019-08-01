آخر الاخبار

عـاجل.. مقتل شقيق عبد الملك الحوثي   أضخم 10 جيوش بالشرق الأوسط بعدد مروحيات الهجوم بين تأزّم الاقتصاد و“إتاوات“ الحوثي.. الأضاحي في اليمن ”لمن استطاع إليها سبيلًا“   اول تحرك أمريكي تجاه اشتباكات عدن   رحلة خطيرة إلى المجهول.. مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن مكونات جنوبية تتبرأ من «الانتقالي»... والحكومة اليمنية تعدّ تحقيقاً منتخب اليمن يحقق فوز مثير على لبنان   اللواء «العرادة» يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة الشراكة في المجال الانساني بالمحافظة قيادات السلطات المحلية في «7» محافظات تصدر بياناً موحداً وهاماً بشأن تطورات أحداث «عدن» التحالف يكشف حقيقة إستهداف «الحوثيين»لمطار أبها

سبأفون .. أصالة وتواصل

عـاجل.. مقتل شقيق عبد الملك الحوثي  

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 2041


أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين الجمعة عن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

ونشرت القناة بيانا لـ"وزارة الداخلية" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نعت فيه إبراهيم بدر الدين الحوثي "الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي"، وفق تعبيرها.

وفي حين لم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن مقتله، أكدت "الوزارة" أنها "لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي".

إقراء أيضاً
بين تأزّم الاقتصاد و“إتاوات“ الحوثي.. الأضاحي في اليمن ”لمن استطاع إليها سبيلًا“
اول تحرك أمريكي تجاه اشتباكات عدن  
رحلة خطيرة إلى المجهول.. مهاجرون أفارقة عالقون في اليمن
مكونات جنوبية تتبرأ من «الانتقالي»... والحكومة اليمنية تعدّ تحقيقاً
اللواء «العرادة» يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة الشراكة في المجال الانساني بالم
قيادات السلطات المحلية في «7» محافظات تصدر بياناً موحداً وهاماً بشأن تطورات أحدا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس