عـاجل.. مقتل شقيق عبد الملك الحوثي  

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أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين الجمعة عن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
ونشرت القناة بيانا لـ"وزارة الداخلية" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نعت فيه إبراهيم بدر الدين الحوثي "الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي"، وفق تعبيرها.
وفي حين لم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن مقتله، أكدت "الوزارة" أنها "لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي".