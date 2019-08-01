اول تحرك أمريكي تجاه اشتباكات عدن  

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات في مدينة عدن اليمنية، داعيتا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أعمال العنف وإراقة الدماء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء العنف والاشتباكات المميتة في عدن، ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن التصعيد والمزيد من إراقة الدماء وحل الخلافات من خلال الحوار".

وأشارت المتحدثة إلى أن حل الأزمة اليمنية وتحقيق الاستقرار يمكن من خلال الحوار فقط.

هذا وأوقفت الخطوط الجوية اليمنية، أمس الخميس، رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، جراء تصاعد المواجهات بين الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.