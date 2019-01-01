منتخب اليمن يحقق فوز مثير على لبنان  

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حقق المنتخب اليمني معنوي مهم على حساب نظيره المنتخب اللبناني في مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة غرب آسيا، بنتيجة 2-1.
إفتتح المنتخب اللبناني التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب محمد كادوه، وتعادل المنتخب اليمني بعدف اللاعب توفيق عماد.
ثم جاء هدف الفوز للمنتخب اليمني بهدف اللاعب عبد الواسع المطري من ركلة جزاء سددها بنجاح في الشباك اللبنانية.