اللواء «العرادة» يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة الشراكة في المجال الانساني بالمحافظة

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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بحث محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العراده ،اليوم الخميس ، مع المدير الجديد لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في المحافظة البريطاني باوول كرتشلي،الشراكة بين السلطة المحلية والمنظمة في المجال الانساني.

وناقش المحافظ العراده مع باوول كرتشلي ، دور المكتب في تعزيز وفاعلية المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني والاستجابة للاحتياجات الملحة للاعداد الكبيرة من النازحين في المحافظة الذين قدموا من مختلف محافظات الجمهورية وضاعفوا الاعباء على السلطة المحلية في ظل بنى تحتية تكاد تكون منعدمة في المحافظة ومستوى ضعيف من الخدمات المقدمة والمخططة لتغطية اعداد محددة من السكان.

واستمع المحافظ من المدير الجديد لمكتب المنظمة الى شرح عن برامج التعاون الانساني وما يمكن ان يقدمه مكتب منظمة الهجرة للاستجابة لاحتياجات النازحين في المخيمات التي قام الوفد الرفيع من المنظمة الذي زار المحافظة الشهر الماضي بزيارتهم وتقييم احتياجاتهم من ارض الواقع.

كما تطرق اللقاء الى الجهود المبذولة من قبل ادارة المكتب لترتيب المكتب اداريا والبحث عن مساحة ارض مناسبة لنباء مكاتب رسمية للمنظمة وعدد من منظمات الامم المتحدة فيها الى جانب مخازن تفي بالغرض.

وناقش المحافظ العرادة خلال اللقاء مع مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالمحافظة الدور الذي يمكن ان تضطلع به المنظمة في مساعدة السلطة المحلية في مواجهة اعباء الاعداد الكبيرة والمتزايدة من المهاجرين الافارقة في المحافظة خاصة ما يتعلق بامكانية اعادتهم الى بلدانهم.