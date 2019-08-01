قيادات السلطات المحلية في «7» محافظات تصدر بياناً موحداً وهاماً بشأن تطورات أحداث «عدن»

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد محافظو عدن ولحج وأبين وسقطرة والمهرة وحضرموت والجوف وكذلك السلطات التنفيذية في تلك المحافظات تأييدهما لدور الأجهزة الأمنية و العسكرية وفي مقدمتها قوات الحماية الرئاسية في الحفاظ على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن و حمايتها.

وأعرب محافظو المحافظات في بيانات صادر عنها ، عن الأسف البالغ لاحداث الفتنة التي اشعلت بين الاخوة ابناء الوطن الواحد وادت إلى سقوط ضحايا وترويع سكان مدينة عدن بغية اسقاط منطقة المعاشيق والدوائر والمؤسسات الحكومية من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الأرهابي.

كما أكد البيانات التي نشرتها وكالة سبأ للأنباء رفضهم المطلق الانقلاب على الشرعية من قبل مليشيات الحزام الأمني التابعة للمدعو هاني بن بريك والمجلس الانتقالي واستهدافها لمقرات ومؤسسات الدولة الرسمية ..

مشيداً بدور المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف العربي ودعمها للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي. وجدد البيانات التأكيد على أن المحافظات وقيادتها وابناءها تدعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في كل خطواتها من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة، وترفض اي تشكيلات مسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع و الداخلية .