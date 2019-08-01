التحالف يكشف حقيقة إستهداف «الحوثيين»لمطار أبها

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار يعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، ويعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة.

وكانت وسائل إعلام حوثية قد تحدثت مساء الخميس نقلاً عن مايسمى المتحدث الرسمي للقوات الحوثية بأن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بالمملكة بعدد من طائراتها المسيرة إيرانية الصنع.

وأمس الأربعاء فشلت مليشيا الحوثي من اطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية وسقط عقب اطلاقه في محافظة حجة.