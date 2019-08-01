اللواء «العرادة» يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة الشراكة في المجال الانساني بالمحافظة قيادات السلطات المحلية في «7» محافظات تصدر بياناً موحداً وهاماً بشأن تطورات أحداث «عدن» التحالف يكشف حقيقة إستهداف «الحوثيين»لمطار أبها 14 حزباً سياسياً يعلنون موقفاً موحداً من تصعيد مليشيات الإنتقالي بـ«عدن» - بيان وسط مخاوف من نشوب حرب... قطر توجه دعوة عاجلة إلى مواطنيها الوزير «عطية»يؤكد استكمال الاستعدادات النهائية لتصعيد حجاج «اليمن» إلى منى بعد السيطرة على ”كريتر“ و”جبل حديد“ و”خور مكسر“.. القوات الحكومية تقترب من تحرير مطار عدن الدولي وتزحف باتجاه ”التواهي“ (اخر المستجدات) بعد ساعات من سقوط بالستي في ”حجة“.. التحالف يعترض طائرة مسيرة في سماء ”جازان“ ويحدد اماكن الاطلاق بعد تفجر الوضع في ”عدن“.. وزارة الدفاع تستنفر وحداتها العسكرية في 3 مناطق عسكرية ومحافظ حضرموت يصدر توجيهات عاجلة وصارمة لقوات ”العسكرية الثانية“ سيطرة تامة لقوات الشرعية على أهم الوية المتمردين العسكرية وإصابة قيادي رفيع (مستجدات حصرية + صور)
قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.
وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار يعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، ويعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة.
وكانت وسائل إعلام حوثية قد تحدثت مساء الخميس نقلاً عن مايسمى المتحدث الرسمي للقوات الحوثية بأن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بالمملكة بعدد من طائراتها المسيرة إيرانية الصنع.
وأمس الأربعاء فشلت مليشيا الحوثي من اطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية وسقط عقب اطلاقه في محافظة حجة.