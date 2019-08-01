14 حزباً سياسياً يعلنون موقفاً موحداً من تصعيد مليشيات الإنتقالي بـ«عدن» - بيان

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دان التحالف الوطني للأحزاب السياسية الاعتداءات المسلحة على مؤسسات الدولة ومقرات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وعلى وجه الخصوص القصر الرئاسي في معاشيق.

وطالب التحالف الوطني في بيان رسمي حصل «مأرب برس» على نسخة منه الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إلى الوقوف أمام هذه الأفعال المهددة لشرعية الدولة وشرعية التحالف وأمن واستقرار اليمن والمنطقة بجدية عالية واتخاذ موقف موحد وحاسم تجاهها.

كما دان التحالف واستنكر الأعمال غير الانسانية التي قامت بها عناصر خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين المسالمين والعمال البسطاء والنازحين من أبناء المحافظات الشمالية، واعتدت على ممتلكاتهم ومارست ضدهم التهجير القسري وأفعالا عنصرية مشينة.

واعتبر التحالف الوطني أن أساس المشكلة الأمنية في المناطق المحررة هو وجود تشكيلات مسلحة خارج سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد أن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديدا خطيرا لوجود الدولة الوطنية وأمن واستقرار المنطقة.

ودعا التحالف الوطني القيادة السياسية والحكومة إلى العمل مع الأشقاء في التحالف العربي ومع القوى السياسية إلى إنهاء هذه المشكلة من جذورها، وتوحيد كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية واعادة بنائها على اسس وطنيه وبقيادات أمنية وعسكرية مهنية ومحترفة تحت سلطة الحكومة الشرعية.

كما دان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الحادث الإجرامي الذي تبنته المليشيات الحوثية بضرب معسكر الجلاء بمديرية البريقه، وأدى الى استشهاد كوكبة من ضباط وجنود المعسكر على رأسهم القائد العميد منير أبو اليمامة، كما دان الحادث الإرهابي الذي قامت به جماعة داعش الإرهابية في مركز شرطة الشيخ عثمان، وأدى إلى استشهاد وجرح عدد من أفراد الشرطة والمدنيين الآمنين.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام صادر عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية

تابع التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن خلال هذا الاسبوع، بدءا بالحادثين الارهابيين الذين استهدفا معسكر الجلاء بالبريقه ومركز شرطة الشيخ عثمان، ثم ما تلى ذلك من أعمال موتورة من عناصر خارجة عن القانون ضد المواطنين المسالمين من ابناء المحافظات الشمالية، وصولا إلى أحداث اليوم المؤسفة التي استهدفت مؤسسات الدولة ومقرات الحكومة الشرعية. وإزاء كل ذلك يعلن التحالف الوطني موقفه على النحو التالي:

أولا: يدين التحالف الوطني الاعتداءات المسلحة على مؤسسات الدولة ومقرات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وعلى وجه الخصوص القصر الرئاسي في معاشيق، التي قامت بها جماعات خارجة عن القانون مدفوعة من المدعو هاني بن بريك ، ويستنكر التحالف الوطني ما ورد في بيان المجلس الانتقالي من تبني لتلك الأفعال، ويطالب التحالف الوطني الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إلى الوقوف أمام هذه الأفعال المهددة لشرعية الدولة وشرعية التحالف وأمن واستقرار اليمن والمنطقة بجدية عالية واتخاذ موقف موحد وحاسم تجاهها.

ثانيا: يدين التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الحادث الإجرامي الذي تبنته المليشيات الحوثية بضرب معسكر الجلاء بمديرية البريقه، وأدى الى استشهاد كوكبة من ضباط وجنود المعسكر على رأسهم القائد العميد منير أبو اليمامة، كما يدين الحادث الإرهابي الذي قامت به جماعة داعش الإرهابية في مركز شرطة الشيخ عثمان، وأدى إلى استشهاد وجرح عدد من أفراد الشرطة والمدنيين الآمنين. ويؤكد التحالف موقفه الثابت المكافح لكافة الأعمال الإرهابية أيا كان مصدرها.

ثالثا: يدين التحالف ويستنكر الأعمال غير الانسانية التي قامت بها عناصر خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين المسالمين والعمال البسطاء والنازحين من أبناء المحافظات الشمالية، واعتدت على ممتلكاتهم ومارست ضدهم التهجير القسري وأفعالا عنصرية مشينة، وهنا يدعو التحالف الوطني الأجهزة المختصة إلى ملاحقة تلك العناصر والكشف عن الجهات التي تقف خلفها، وتقديم المتورطين بأفعال جنائية للمحاكمة العادلة.

رابعا: يدين التحالف الوطني خطاب الكراهية الذي تشنه تلك الأطراف ضد القوى السياسية الوطنية، المشاركه في مقاومة الانقلاب والمشروع الإيراني الداعم لتلك الميليشيات، الأمر الذي يجعلنا أمام كارثة وطنية حقيقية ومنزلق خطير يتوجب محاصرته وكشف خيوط الواقفين خلفه ومحاسبتهم لان معركتنا اليوم هي مع الإنقلاب والقوى الارهابية، وهنا يدعو التحالف الوطني الحكومة لفتح ملف تحقيق يكشف فيه عن كافة جرائم الاغتيالات والاخفاءات القسرية التي طالت كوادر الأحزاب السياسية والناشطين السياسين، وتقديم الجناة للعدالة.

خامسا: يؤكد التحالف الوطني على نهجه الثابت في ضرورة حل القضايا السياسية بالحوار البناء، وتوحيد كافة القوى الداعمة للشرعية والمناهضة للانقلاب صفها نحو هدف واحد ومعركة واحدة هي معركة استعادة الدولة وإنقاذ اليمن من المشروع الإيراني، ويؤكد التحالف أن أي محاولات لحرف مسار المعركة عن هذا الهدف هي خدمة مباشرة للمليشيات الحوثية والمشروع الايراني والجماعات الإرهابية.

سادسا: يعتبر التحالف الوطني أن أساس المشكلة الأمنية في المناطق المحررة هو وجود تشكيلات مسلحة خارج سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية، وأن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديدا خطيرا لوجود الدولة الوطنية وأمن واستقرار المنطقة، ولذا يدعو التحالف الوطني القيادة السياسية والحكومة إلى العمل مع الأشقاء في التحالف العربي ومع القوى السياسية إلى إنهاء هذه المشكلة من جذورها، وتوحيد كافة الاجهزه الامنيه والوحدات العسكرية واعادة بنائها على اسس وطنيه وبقيادات أمنية وعسكرية مهنية ومحترفة تحت سلطة الحكومة الشرعية

سابعا: يدعم التحالف الوطني مواقف فخامة رئيس الجمهوريه القائد الأعلى للقوات المسلحه عبدربه منصور هادي وتعامله الحكيم مع الأحداث، ويشيد بجهود الأشقاء في التحالف العربي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المنسقة مع القيادة السياسية والحكومة الشرعية باتجاه تطويق الأحداث ومنع تداعيها، ويؤكد على ضرورة استمرار تقييم الوضع العسكري والسياسي على أعلى مستوى بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بما يحقق الهدف المشترك الذي قام على أساسه التحالف الداعم للشرعية.

صادر عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية.

بتاريخ 8 أغسطس 2019م.

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

اتحاد الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية

حزب التجمع الوحدوي اليمني

حزب السلم والتنمية

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

حزب الشعب الديمقراطي

الحزب الجمهوري