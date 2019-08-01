وسط مخاوف من نشوب حرب... قطر توجه دعوة عاجلة إلى مواطنيها الوزير «عطية»يؤكد استكمال الاستعدادات النهائية لتصعيد حجاج «اليمن» إلى منى بعد السيطرة على ”كريتر“ و”جبل حديد“ و”خور مكسر“.. القوات الحكومية تقترب من تحرير مطار عدن الدولي وتزحف باتجاه ”التواهي“ (اخر المستجدات) بعد ساعات من سقوط بالستي في ”حجة“.. التحالف يعترض طائرة مسيرة في سماء ”جازان“ ويحدد اماكن الاطلاق بعد تفجر الوضع في ”عدن“.. وزارة الدفاع تستنفر وحداتها العسكرية في 3 مناطق عسكرية ومحافظ حضرموت يصدر توجيهات عاجلة وصارمة لقوات ”العسكرية الثانية“ سيطرة تامة لقوات الشرعية على أهم الوية المتمردين العسكرية وإصابة قيادي رفيع (مستجدات حصرية + صور) أفواج الحجاج من ذوي شهداء الجيش الوطني تتوافد إلى مكة الكشف عن تفاصيل ”خطة بريطانية“ لارسال 3 ألوية كوماندوز لاحتلال ميناء ”الحديدة“ عاجل: السعودية تباغت ”مليشيا الانقلاب“ في ”عدن“ وتتحرك عسكريا لإنهاء ”التمرد“ بعد لحظات من مناشدة ”الشرعية“ بسرعة التدخل ومصادر ميدانية تروي التفاصيل تقرير إخباري مفصل بما يحدث في عدن .. الانتقالي يفجر الوضع وسقوط قتلى ومناشدات عاجلة بمكبرات الصوت وهذه مناطق المواجهات
أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم الخميس أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات للبدء بعملية تصعيد الحجاج اليمنيين إلى منى بعد استكمال ترتيب الإعاشة وتوزيع المخيمات والباصات ذات الموديلات الحديثة لجميع الوكالات والتي سيتم من خلالها نقل حجاجنا بين المشاعر المقدسة في مكة المكرمة.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي: إن عملية التصعيد تأتي بعد استكمال كل الاجراءات المتعلقة براحة الحجاج وسلامتهم.
وكانت وزارة الأوقاف قد انتهت من توزيع المخيمات البالغ عددها ٨ مخيمات كبيرة موزعة على ١٥١ وكالة حج، وتجهيز ٥٢٠ باص نقل جماعي بأحدث المواصفات لنقل ما يقارب ٢٥ ألف حاج بيسر وسهوله.