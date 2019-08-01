الوزير «عطية»يؤكد استكمال الاستعدادات النهائية لتصعيد حجاج «اليمن» إلى منى

الجمعة 09 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم الخميس أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات للبدء بعملية تصعيد الحجاج اليمنيين إلى منى بعد استكمال ترتيب الإعاشة وتوزيع المخيمات والباصات ذات الموديلات الحديثة لجميع الوكالات والتي سيتم من خلالها نقل حجاجنا بين المشاعر المقدسة في مكة المكرمة.

وأضاف الوزير في تصريح صحفي: إن عملية التصعيد تأتي بعد استكمال كل الاجراءات المتعلقة براحة الحجاج وسلامتهم.

وكانت وزارة الأوقاف قد انتهت من توزيع المخيمات البالغ عددها ٨ مخيمات كبيرة موزعة على ١٥١ وكالة حج، وتجهيز ٥٢٠ باص نقل جماعي بأحدث المواصفات لنقل ما يقارب ٢٥ ألف حاج بيسر وسهوله.