بعد ساعات من سقوط بالستي في ”حجة“.. التحالف يعترض طائرة مسيرة في سماء ”جازان“ ويحدد اماكن الاطلاق

الخميس 08 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات التحالف العربي، مساء الخنيس 8 اغسطس/آب، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار ”مسيّرة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة “عمران“ باتجاه ”جازان“.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن ”استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم“.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما اعلن التحالف، في وقت سابق اليوم، سقوط صاروخاً بالستياً اطلقه الحوثيون من محافظة ”حجة“ باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في ”سوق الربوع“، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة ”حجه“.

وأوضح المالكي، أن مثل هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت المليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ بالستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة ”الجوف“ وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية.

وقال انها تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني وتهديد هذه المليشيا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.