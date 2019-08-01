عاجل : حرب طاحنة الآن في عدن والدبابات تدخل خط المعركة .. الحماية الرئاسية تفتك بمليشيات الانتقالي وتقصف معسكراتهم والاشتباكات تتوسع

الخميس 08 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر اعلامية بوقوع اشتباكات عنيفة اليوم الخميس شاركت فيها الدبابات والأسلحة الثقيلة في عدة أحياء بالعاصمة عدن بين مليشيات الحزام الأمني والقوات الحكومية.

وقالت فضائية الجزيرة ان قوات الحكومة الشرعية تحاصر قوات الحزام الأمني في معسكر عشرين بعدن.

ونقلت عن مصادرها بأن رقعة الاشتباكات اتسعت في حي خور مكسر .

فيما نقل مأرب برس عن مصادر اخرى قولها ان الوية الحماية الرئاسية في عدن فرضت سيطرتها الكاملة عصر اليوم على جبل حديد وتقصف منه معسكر مليشيات الانتقالي خلف مبنى مجلس الوزراء .

وقالت المصادر ان المليشيات قصفت جبل حديد بالدبابات ، فيما اندلعت مواجهات مباشرة ومطارادت في محيط البنك المركزي في كريتر وتصدت قوات الحماية الرئاسية لمحاولة مليشيات الانتقالي اقتحام البنك المركزي .

وتجددت الاشتباكات ظهر اليوم الخميس بعد هدوء نسبي منذ مساء امس ، بحسي مصادر ميدانية تحدثت لمأرب برس.

واسفرت الاشتباكات التي وقعت في محيط قصر المعاشيق وبالقرب من البنك المركزي عن مقتل مواطن واصابة طفلة.

واندلعت الاشتباكات بعد هجوم شنته مليشيات المجلس الانتقالي على القصر الرئاسي وتصدت لها الحماية الرئاسية.