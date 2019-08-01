عاجل : حرب طاحنة الآن في عدن والدبابات تدخل خط المعركة .. الحماية الرئاسية تفتك بمليشيات الانتقالي وتقصف معسكراتهم والاشتباكات تتوسع ما حقيقة سقوط أحد معسكرات الشرعية في عدن؟ عاجل : مليشيات الانتقالي تهاجم «المعاشيق» واندلاع اشتباكات عنيفة هجوم سعودي شرس على المدعو «بن بريك» وموقف رسمي .. كاتب كويتي يجلد «زبانية الانتقالي» ويكشف عن هدف واحد مما حدث قوات اجنبية للسيطرة على ميناء الحديدة ومهمة قادمة لـ 3 ألوية كوماندوز «محامي صالح» يدلي باعتراف شجاع متندما ويوجه دعوة مهمة الى «أحرار عدن» بيان عاجل : العمالقة توجه طلبا للرئيس والسعودية والامارات وتتحدث عن مقتل ابو اليمامة وانقلاب بن بريك الحرس الثوري الإيراني يكشف كيف جعل دول الخليج عاجزة وخائفة «طارق صالح» يكشف حقيقة إطلاق «الحوثيين» سراح شقيقه إعلان عاجل من قيادة تحالف دعم الشرعية في «اليمن» بشأن أحداث «عدن»
افادت مصادر اعلامية بوقوع اشتباكات عنيفة اليوم الخميس شاركت فيها الدبابات والأسلحة الثقيلة في عدة أحياء بالعاصمة عدن بين مليشيات الحزام الأمني والقوات الحكومية.
وقالت فضائية الجزيرة ان قوات الحكومة الشرعية تحاصر قوات الحزام الأمني في معسكر عشرين بعدن.
ونقلت عن مصادرها بأن رقعة الاشتباكات اتسعت في حي خور مكسر .
فيما نقل مأرب برس عن مصادر اخرى قولها ان الوية الحماية الرئاسية في عدن فرضت سيطرتها الكاملة عصر اليوم على جبل حديد وتقصف منه معسكر مليشيات الانتقالي خلف مبنى مجلس الوزراء .
وقالت المصادر ان المليشيات قصفت جبل حديد بالدبابات ، فيما اندلعت مواجهات مباشرة ومطارادت في محيط البنك المركزي في كريتر وتصدت قوات الحماية الرئاسية لمحاولة مليشيات الانتقالي اقتحام البنك المركزي .
وتجددت الاشتباكات ظهر اليوم الخميس بعد هدوء نسبي منذ مساء امس ، بحسي مصادر ميدانية تحدثت لمأرب برس.
واسفرت الاشتباكات التي وقعت في محيط قصر المعاشيق وبالقرب من البنك المركزي عن مقتل مواطن واصابة طفلة.
واندلعت الاشتباكات بعد هجوم شنته مليشيات المجلس الانتقالي على القصر الرئاسي وتصدت لها الحماية الرئاسية.