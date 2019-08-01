ما حقيقة سقوط أحد معسكرات الشرعية في عدن؟

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نفت قيادة لواء الدفاع الساحلي سقوط احد معسكراتها في منطقة الخيسة بمديرية البريقة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
وقالت قيادة اللواء في بيان (اطلع عليه مأرب برس : «تابعت قيادة لواء الدفاع الساحلي ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة وما تروج له من مزاعم سقوط احد مواقعها ،بهدف الزعزعة واستهداف معنوايات اللواء» .
واكدت استعدادها صد جميع هجمات المليشيات الخارجه عن الشرعية والقانون ، في اشارة الى مليشيات المجلس الانتقالي.
واعلنت قيادة اللواء، ان جاهزيتها القتالية عالية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن /عبد ربه منصور هادي.