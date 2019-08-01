عاجل : مليشيات الانتقالي تهاجم «المعاشيق» واندلاع اشتباكات عنيفة

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قتل مواطن وإصيبت طفلة اليوم الخميس في تجدد الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية ومليشيات المجلس الانتقالي والحزام الامني في كريتر بالعاصمة عدن (جنوبي اليمن).
الاشتباكات ، وبحسب مصادر محلية واعلامية متطابقة، اندلعت عقب هجوم شنته مليشيات الانتقالي بالقرب من قصر المعاشيق مقر الحكومة الشرعية، والبنك المركزي في مديرية كريتر بعدن .
وقالت المصادر ان الاشتباكات العنيفة اسفرت عن اصابة طفلة اثناء مرورها في الشارع ومقتل شاب حاول انقاذها ونقلها الى احد مستشفيات عدن لتلقي العلاج .