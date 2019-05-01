قوات اجنبية للسيطرة على ميناء الحديدة ومهمة قادمة لـ 3 ألوية كوماندوز

الخميس 08 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الجديد " بوريس جونسون يدعم خطة لإرسال قوات بريطانية إلى اليمن.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن جونسون يدعم هذا المقترح منذ كان وزيراً للخارجية، وأصبح الآن مطروحاً على الطاولة، حيث يسعى إلى دعم السيطرة على ميناء الحديدة، الذي أصبح بمثابة "جائزة إستراتيجية في الصراع المرير".

وأشار التقرير إلى أن خطة إرسال قوات بريطانية إلى اليمن، تم اقتراحها مع تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، بعد انطلاق عملية عسكرية في محافظة الحديدة.

وأضافت أن الخيار الآن "لا يزال على الطاولة"، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

وأكدت الصحيفة أن المبادرة البريطانية نوقشت بين النائب توبياس إلوود عندما كان يعمل في وزارة الخارجية عام 2017 في عهد جونسون، الذي شجعه على تطويرها، وقدمت في اجتماع صيف 2018 بعد انتقال إلوود إلى وزارة الدفاع.

وأضاف التقرير أن الخطة نوقشت باعتبارها هجوماً من قبل التحالف، وحظيت بدعم جونسون ومستشار الأمن القومي مارك سيدويل وعدد من القادة، لكن حكومة تيريزا ماي في النهاية عدم نشر القوات.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع قوله: لقد ناقشت في البداية خطة للحديدة مع الدول ذات الصلة، ومن بينهم السعوديين والإماراتيين، ورأوا أنها خيار قابل للتطبيق للغاية؟

وبحسب الصحيفة: كان هناك دعم لا يقدر بثمن من جون كيري وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، وشخصيات أمريكية بارزة أخرى.

وأضاف أن المهمة كانت تتضمن إرسال3 ألوية كوماندوز، والأمر الآن بات خياراً مقبولاً مع صعود جونسون إلى رئاسة الوزراء، بالنظر إلى "ارتباط بريطانيا التاريخي بالمنطقة".