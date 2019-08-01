«محامي صالح» يدلي باعتراف شجاع متندما ويوجه دعوة مهمة الى «أحرار عدن»

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وجه محامي الرئيس الراحل صالح ، دعوة لـ «احرار عدن» ونصحهم بأن لاي يقعوا في نفس الخطأ الذي ارتكبه انصار صالح في صنعاء.
وقال القيادي المؤتمري والمحامي السابق لصالح ، محمد المسوري في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر :«لا تغلطوا مثلنا يا أحرار عدن ،في سبتمبر 2014م بذريعة إسقاط الجرعة وإسقاط الإخوان، أسقطنا اليمن وسلمناها لإيران» وهو اعتراف شجاع وان جاء متاخرا.
واضاف :«واليوم يريدوا إعادة المشهد في عدن ، والله إني لكم ناصح أمين».
ودعا المسوري ابناء عدن الى الوقوف مع الرئيس والشرعية بسلبياتهم وإيجابياتهم».
وتابع :«فلو عاد بنا الزمن لدافعنا عنهم بكل ما نملك وها نحن نتيه في الأرض».