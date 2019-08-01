«محامي صالح» يدلي باعتراف شجاع متندما ويوجه دعوة مهمة الى «أحرار عدن»

الخميس 08 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وجه محامي الرئيس الراحل صالح ، دعوة لـ «احرار عدن» ونصحهم بأن لاي يقعوا في نفس الخطأ الذي ارتكبه انصار صالح في صنعاء.

وقال القيادي المؤتمري والمحامي السابق لصالح ، محمد المسوري في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر :«لا تغلطوا مثلنا يا أحرار عدن ،في سبتمبر 2014م بذريعة إسقاط الجرعة وإسقاط الإخوان، أسقطنا اليمن وسلمناها لإيران» وهو اعتراف شجاع وان جاء متاخرا.

واضاف :«واليوم يريدوا إعادة المشهد في عدن ، والله إني لكم ناصح أمين».

ودعا المسوري ابناء عدن الى الوقوف مع الرئيس والشرعية بسلبياتهم وإيجابياتهم».

وتابع :«فلو عاد بنا الزمن لدافعنا عنهم بكل ما نملك وها نحن نتيه في الأرض».