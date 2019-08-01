بيان عاجل : العمالقة توجه طلبا للرئيس والسعودية والامارات وتتحدث عن مقتل ابو اليمامة وانقلاب بن بريك

الخميس 08 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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دانت قيادة ألوية العمالقة"في اليمن، اليوم الخميس، ما حدث في عدن مؤخراً من "تصرفات وصفتها بالفردية والخارجة عن الشرع والقانون".

واعتبرت الألوية في بيان اطلع عليه مأرب برس أن "هذا لا يفيد بأي فائدة فعندما تزهق الأرواح وتسفك الدماء وتسيل على أرضنا الطاهرة فلا يستفيد من ذلك إلا الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومن كان على شاكلتهم".

ودعت الجميع إلى "ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار فيما يعود نفعه على البلاد والشعب، وأما التخاطب بلغة السلاح فنرفضه تماماً فإنه لا يزيد إلا الفرقة".

وطالبت الألوية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن "ممثلة بالسعودية والإمارات بالتدخل الحاسم وردع كل من أراد زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وامس الاربعاء دعا هاني بن بريك الى اقتحام قصر معاشيق الرئاسي واندلعت مواجهات في محيطه وتمكنت الوية الحماية الرئاسية من التصدي لمليشيات الانتقالي وافشال انقلابهم.

*بيان ألوية العمالقة حول أحداث عدن الأخيرة

انطلاقاً من قول الله تعالى -( ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وقول نبينا عليه الصلاة والسلام ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وتجسيداً لمبدأ التصالح والتسامح الجنوبي .

فإن قيادة ألوية العمالقة تدين وتستنكر ما يحدث في مسقط رأسها العاصمة عدن من تصرفات فردية وخارجة عن الشرع والقانون وخاصة في الأشهر الحرم التي نحن فيها فهذه الأشهر كان يعظمها أهل الجاهلية وهم على ملّة الكفر فلا يسفكون بها دماء فكيف نجيز لأخواننا الجنوبيين بالإقتتال بعضهم ببعض بدم بارد فأن هذا لا يفيد الشعب الجنوبي بأي فائدة فعندما تزهق الأرواح وتسفك الدماء وتسيل على أرضنا الطاهرة فلا يستفيد من ذلك إلا الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومن كان على شاكلتهم .

فندعوا الجميع إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار فيما يعود نفعه للبلاد والشعب ،

وأما التخاطب بلغة السلاح فنرفضه تماماً فانه لايزيد إلا الفرقة كما ندعو فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكه العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الى التدخل الحاسم وردع كل من أراد زعزعة أمن واستقرار البلاد

كما ندعوهم للتحقيق الجاد بمقتل أخينا الشهيد العميد منير اليافعي أبواليمامة رحمه الله حتى تتضح حقيقة مقتله أمام الملأ

ونحن فيما تقدم ذكره كاملاً الى جانبكم ومعكم .

فإنه مما يحز في النفس ويدمي القلب ويندى له الجبين أن نرى ممن يشار أليهم بالبنان ان يكون معول هدم بدلاً من ان يكون لبنة بناء المجتمع .

*صادر عن قيادة ألوية العمالقة لجبهة الساحل الغربي*

٧ ذي الحجة ١٤٤٠ ه الموافق ٨ اغسطس ٢٠١٩