«طارق صالح» يكشف حقيقة إطلاق «الحوثيين» سراح شقيقه

الخميس 08 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله " بأن شقيقه محمد، لا يزال يقبع في سجون الحوثيين، رغم مرور عامين على احتجازه.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "عامين وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة".

وأضاف : "في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك وإقدامك، ونستمد منها الإرادة والثبات. وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل من أول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك وأصدقائك ومحبيك".

يشار إلى أن أقارب صالح تعرضوا لملاحقة الحوثيين، بعد انفكاك التحالف بينهم إثر خلافات طاحنة، وقيام الحوثيين بالسيطرة على كافة مواقع الرئيس السابق وتصفيته بصنعاء أواخر عام 2017.