إعلان عاجل من قيادة تحالف دعم الشرعية في «اليمن» بشأن أحداث «عدن»

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء ان قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن.
وقال المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) :" القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة ( عدن )".
وأكد العقيد المالكي :"الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني".
ودعا المالكي في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.