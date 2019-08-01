آخر الاخبار

إعلان عاجل من قيادة تحالف دعم الشرعية في «اليمن» بشأن أحداث «عدن» تصريح هام لرئيس إعلامية إصلاح «عدن» الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تعلن موقفاً موحداً وحازماً من تصعيد مليشيات الإنتقالي بـ«عدن» قرار قضائي جديد بشأن محاكمة عمر البشير مصدر سعودي يرسم مستقبل علاقة المملكة بحزب «الاصلاح» ويؤكد «الاصلاح ركيزة أساسية لعلاقتنا باليمن ومستحيل إضعافه» غريفيث يعلّق على أحداث «عدن» الحكومة ”الشرعية“ تعلن رسميا فشل ”انقلاب عدن“ والامارات تؤكد رفضها لتمرد ”بن بريك“ عاجل: الكشف عن ”اتفاق برعاية سعودية“ أفشل ”انقلاب عدن“ وأخرج ”بن بريك“ الى ”الامارات“ قتلى في غارات للطيران .. المعارك تشتعل شمال صعدة والجيش يباغت الحوثيين بـ كمين شاهد.. أول فيديو من داخل ألوية الحماية الرئاسية وقصر ”المعاشيق“ بعد فشل ”انقلاب عدن“ وفرار ”بن بريك“

سبأفون .. أصالة وتواصل

تصريح هام لرئيس إعلامية إصلاح «عدن»

الخميس 08 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 2204

أكد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن خالد حيدان،اليوم الأربعاء أن مليشيات الحوثي أصبحت تحرض المجلس الانتقالي على الجنوب، وعلى الإصلاح، وعلى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

 

وأشار حيدان إلى تصريحات أطلقها القيادي الحوثي المدعو حسين العزي، والتي قال إنه يُفهم منها توقع استهداف المدنيين من أبناء عدن من قبل المليشيات الحوثية، وتحميل الإصلاح في عدن مسؤولية ذلك.

 

وأضاف حيدان: "نحمل القيادي حسين العزي وجماعته المسؤولية كاملة عن أي جريمة ستستهدف أبناء محافظة عدن"، معتبراً تصريحات القيادي الحوثي إقرارا كاملا بوقوفهم خلف أي عمل إرهابي يطال الأبرياء.

 

وتواصل قيادات في مليشيات الحوثي تحريضاتها العلنية للمجلس الانتقالي، ضد أبناء عدن، وخصوصاً قيادات وكواد الإصلاح وقيادات الشرعية.

  
إقراء أيضاً
إعلان عاجل من قيادة تحالف دعم الشرعية في «اليمن» بشأن أحداث «عدن»
الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تعلن موقفاً موحداً وحازماً من تصعيد مليش
مصدر سعودي يرسم مستقبل علاقة المملكة بحزب «الاصلاح» ويؤكد «الاصلاح ركيزة أساسية
غريفيث يعلّق على أحداث «عدن»
الحكومة ”الشرعية“ تعلن رسميا فشل ”انقلاب عدن“ والامارات تؤكد رفضها لتمرد ”بن بريك
عاجل: الكشف عن ”اتفاق برعاية سعودية“ أفشل ”انقلاب عدن“ وأخرج ”بن بريك“ الى ”الاما
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس