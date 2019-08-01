تصريح هام لرئيس إعلامية إصلاح «عدن»

الخميس 08 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن خالد حيدان،اليوم الأربعاء أن مليشيات الحوثي أصبحت تحرض المجلس الانتقالي على الجنوب، وعلى الإصلاح، وعلى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأشار حيدان إلى تصريحات أطلقها القيادي الحوثي المدعو حسين العزي، والتي قال إنه يُفهم منها توقع استهداف المدنيين من أبناء عدن من قبل المليشيات الحوثية، وتحميل الإصلاح في عدن مسؤولية ذلك.

وأضاف حيدان: "نحمل القيادي حسين العزي وجماعته المسؤولية كاملة عن أي جريمة ستستهدف أبناء محافظة عدن"، معتبراً تصريحات القيادي الحوثي إقرارا كاملا بوقوفهم خلف أي عمل إرهابي يطال الأبرياء.

وتواصل قيادات في مليشيات الحوثي تحريضاتها العلنية للمجلس الانتقالي، ضد أبناء عدن، وخصوصاً قيادات وكواد الإصلاح وقيادات الشرعية.