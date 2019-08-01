الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تعلن موقفاً موحداً وحازماً من تصعيد مليشيات الإنتقالي بـ«عدن»

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عبر الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن، للدول الخمس، دائمة العضوية في مجلس الأمن، اليوم الاربعاء عن قلقها إزاء التصعيد العنيف الأخير في مدينة عدن، جنوبي البلاد.
ودعا دبلوماسيو "الصين وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة"، جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والإنخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً.
وجدد دبلوماسيو الدول دائمة العضوية، تأكيدهم على التزام بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين، وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكان المجلس الانتقالي الإرهابي قد أعلن تصعيدا غير مسبوقا ضد الحكومة الشرعية، مهددا باقتحام قصر المعاشيق في مدينة عدن.