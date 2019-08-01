غريفيث يعلّق على أحداث «عدن»

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عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، عن قلقه من التصعيد العسكري في مدينة عدن جنوب البلاد، والتي تتخذها الحكومة الشرعية مقرًا لها.
وقال جريفيث:"أشعر بالقلق من التصعيد العسكري في عدن اليوم، بما في ذلك التقارير عن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي".
وأضاف: "كما أنني أشعر بقلق عميق من الخطاب السائد خلال الآونة الأخيرة والذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية".
واعتبر أي تصعيد للعنف يؤدي الى المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة في عدن، ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية.
ودعا الأطراف المعنية الى وقف العنف والانخراط في حوار لحلّ الخلافات.
وحث جميع من وصفهم أصحاب النفوذ على التدخّل لوقف التصعيد، وضمان سلامة المدنيين.