قتلى في غارات للطيران .. المعارك تشتعل شمال صعدة والجيش يباغت الحوثيين بـ كمين

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لقي نحو ثلاثة عشر مسلحا حوثيا، مصرعهم ، برصاص الجيش الوطني وغارة للتحالف، اليوم الاربعاء، شرق مديرية باقم شمال محافظة صعدة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقلا عن مصدر عسكري قوله ان تسعة من عناصر المليشيات قتلوا إثر غارة دقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعا لهم شرق باقم.
واشار المصدر الى مصرع أربعة آخرين في كمين محكم لوحدات الجيش الوطني.
الى ذلك افاد موقع الجيش اليمني بمصرع عددا من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية كتاف، بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
واندلعت المواجهات اثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا، التسلل باتجاه مدخل وادي "الفحلوين"، بمديرية كتاف.
وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات مليشيا الحوثي، قرب مركز المديرية ذاتها.
وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من آليات المليشيا وعرباتها، ومصرع من كان على متنها.