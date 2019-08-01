شاهد.. أول فيديو من داخل ألوية الحماية الرئاسية وقصر ”المعاشيق“ بعد فشل ”انقلاب عدن“ وفرار ”بن بريك“

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 4340

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاربعاء 7 اغسطس/اب، تم تصويرها من داخل ألوية الحماية الرئاسية وقصر ”المعاشيق“ بعدن.

وتثبت المقاطع التي رصدها محرر ”مأرب برس“، فشل انقلاب مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

لمشاهد المقطع الأول اضغط هنا

لمشاهدة المقطع الثاني اضغط هنا

وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال مستشار وزارة الاعلام مختار الرحبي ”‏أستطيع اقول للجميع ان انقلاب مليشيات الإمارات في عدن قد فشل، وقوات الحكومة الشرعية تسيطر على الوضع في عدن، وقصر المعاشيق بخير وبيد قوات الحماية الرئاسية“.

وسبق ان أكد ”الرحبي“ فرار نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ هاني بن بريك من العاصمة المؤقتة عدن، والقبض على المدعو ”صالح معين“ قائد مليشيات الانقلاب والإرهاب والفوضى التابع للمدعو ”هاني بن بريك“ في ”كريتر“.

الى ذلك، ظهر وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني، في مكتب بـ”قصر المعاشيق“ وسلاح الكلاشنكوف أمامه، بحسب صورة تداولها ناشطين.

في السياق، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية ‏الاماراتية أنور قرقاش للتهدئة في عدن، مؤكدا ان ”التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية“.

وأكد قرقاش في تغريدة رصدها ”مأرب برس“، انه ”لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه“، مشيرا الى ان ”الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة“.