عاجل: ”بن بريك“ يفر من ”عدن“ والامارات تعلن ”التهدئة“ والحماية الرئاسية تعتقل قائد مليشيا الانقلاب في ”كريتر“

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، مساء الاربعاء 7 اغسطس/اب، فرار نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ هاني بن بريك من العاصمة المؤقتة عدن، والقبض على قائد مليشياته.

وقال مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”هاني بن بريك“ وعدد من قادة المجلس، غادروا عدن على متن طائرة إماراتية.

كما أعاد ”الرحبي“ تغريدة تؤكد على لسان قوات الحمايه الرئاسية القبض على المدعو ”صالح معين“ قائد مليشيات الانقلاب والإرهاب والفوضى التابع للمدعو ”هاني بن بريك“ في ”كريتر“.

في السياق، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية ‏الاماراتية أنور قرقاش للتهدئة في عدن، مؤكدا ان ”التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية“.

وأكد قرقاش في تغريدة رصدها ”مأرب برس“، انه ”لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه“، مشيرا الى ان ”الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة“.