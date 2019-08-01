”غريفيث“ يحذر مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ من المساس بمؤسسات الدولة

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء 7 اغسطس/اب، عن قلقه من التصعيد العسكري في مدينة عدن بجنوب البلاد، والتي تتخذها حكومة اليمن المعترف بها دوليا مقرا لها، ودعا للحوار.

وقال ”جريفيث“ في تغريدة على ”تويتر“ ”أشعر بالقلق من التصعيد العسكري في عدن اليوم، بما في ذلك التقارير عن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي، كما أنني أشعر بقلق عميق من الخطاب السائد في الآونة الأخيرة الذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية“.