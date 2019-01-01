بيان عاجل وهام من قوات الحماية الرئاسية بقيادة العميد ناصر عبدربه

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اصدرت قوات الحماية الرئاسية (قبل قليل) اليوم الاربعاء بيانا مهما وصل مأرب برس نسخة منه فيما يلي نصه :
بيان هام
بسم الله الرحمن الرحيم
تؤكد قوات الحماية الرئاسية بقيادة العميد ناصر عبدربه منصور هادي وكافة تشكيلاتها عن إحترامها لحرية التعبير الشعبية،وتؤكد انها لن تعترض او تفض اي تجمع شعبي سلمي في سبيل ذلك؛لكن تؤكد القيادة بنفس الوقت انها لن تسمح بتجاوز الحدود كالذي يشاع عن إقتحام للقصر الرئاسي ''معاشيق''
والمؤسسات السيادية التابعة للدولة؛ومن هذا المنطلق تؤكد قوات الحماية الرئاسية على أنها
ستقوم بحماية كل ما يقع تحت سلطتها والتصدي لكل ما يعكر الأمن والسلم الإجتماعي بأي طريقة كانت.
قوات الحماية الرئاسية
المتحدثية العامة - محافظة عدن