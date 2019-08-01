من مكة .. وزير الاوقاف يعلن عن مفاجئة لحجاج اليمن

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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أعلن وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطيه عن مفاجئة بخصوص سكن حجاج اليمت .، حيث أكد حرص الوزارة على ان تكون مساكن حجاج اليمن قريبة من المشاعر المقدسة وخاصة منى وعرفات نظرا لحاجة الحاج اليها لنحو اربعة ايام مقارنة لحاجته لبقية المشاعر الاخرى .

وجدد الوزير عطيه أثناء لقائه مساء امس بعدد من الحجاج في إطار جولته التفقدية لعدد من فنادق سكن الحجاج الواقعة في العزيزية بمكة المكرمة متابعة قيادة الوزارة الجادة لتسخير كل ما يدفعه الحاج من أجل توفير مزيد من الراحة طيلة فترة ادائه مناسك الحج سواء في السكن او الاعاشة او النقل وبجودة عالية .

وقال الوزير انه بفضل التعاون من قبل كافة الجهات ذات العلاقة سواء في الجانب اليمني او السعودي بمنفذ الوديعة تم تفويج اكثر من 24 الف حاج خلال فترة عشرة أيام أي ما يعادل الفين و400 حاج في اليوم من منفذ واحد مشيرا أن ذلك يعتبر معجزه اذا ما تم مقارنتها بفترة ما قبل الازمة التي تمر بها بلادنا حاليا ، حيث يتم تفويج الحجاج عبر ثمانية منافذ جوية وبريه .

وتطرق الوزير عطيه في حديثه مع الحجاج ان الوزارة تسعى في كل عام الى تحسين مستوى الخدمات في المخيمات بمنى وعرفات ، وبقية الخدمات الأخرى المقدمة للحجاج اليمنيين ، لافتا الى أن كل ذلك هو حصيلة لثمانية أشهر ماضية من التحضيرات والتجهيزات و والاستعدادات لاستقبال هذا الموسم .

وقال وزير الاوقاف والارشاد : نقوم بأعمال ومتابعات ليست من إختصاص الوزارة لكننا نخفف على شعبنا هذه المعاناة لخدمة ضيوف الرحمن . منوها الى ان كل هذه المساعي تأتي إنطلاقا من ايماننا أن كل مسئول يجب ان يكون خادما لشعبة ، ما لم فعلية الجلوس في بيته . كما أعرب الوزير عن سعادته باستقبال أي ملاحظات من شأنها تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للحجاج سواء خلال هذا الموسم او للمواسم القادمة