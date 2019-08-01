عاجل : انقلاب عسكري في عدن الآن .. «الانتقالي» يعلن النفير العام وبن بريك يدعو للزحف واقتحام «القصر الرئاسي» .. الطيران الحربي السعودي يحلق والوضع يتجه نحو الانفجار

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دعا نائب رئيس المجلس ما يسمى الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الامارات) هاني بن بريك مناصريه "للزحف" نحو القصر الرئاسي في عدن (جنوب اليمن).
واعلن بيان صادر عن ما يسمى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، النفير العام والتوجه لاقتحام القصر الرئاسي «المعاشيق».
وقال هاني بن بريك في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه الرسمي في «تويتر» :: «بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة - المعاشيق - تم استهدافه بالنيران الحية من مليشيات حزب الإصلاح الإرهابي وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكافة قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط مليشيات حزب الإرهاب» حد تعبيره.
وامس قال مصدر حكومي رفيع ان المجلس الانتقالي يجري ترتيبات لاقتحام المعاشيق وقال ان القوات الحكومية اتخذت كافة الاحتياطات لصد اي هجوم محتمل.
واليوم افادت مصادر اعلامية باطلاق نار كثيف قرب قصر الرئاسة في عدن يترافق مع تحليق للطيران الحربي السعودي.
واشارت الى إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار خلال تشييع قتلى القصف على معسكر الجلاء في عدن ، فيما زعم اعلام الانتقالي سقوط قتلى برصاص من وصفهم حزب الاصلاح الارهابي ، وهي ذريعة فيما يبدو لتنفيذ انقلاب جديد على الشرعية برعاية ودعم اماراتي .