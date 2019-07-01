محمد صلاح يتبرع لمعهد الاورام الذي تعرض لهجوم ارهابي غادر

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تبرع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري والمحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة ملايين دولار لدعم المعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي الذي تعرض له مؤخرا.
وقال الخشت في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن محمد صلاح كان أول المتبرعين للمعهد ورفض الإعلان عن ذلك، مضيفا أن من حق الشعب المصري أن يعرف حجم التبرعات التي قدمت للمعهد من أجل إعادة ترميمه وإعادته للعمل مجددا ومن أصحابها.
وذكر رئيس جامعة القاهرة أن هناك عشرات الملايين من التبرعات انهالت على المعهد منذ وقوع الحادث، بينها تبرعات لرجال أعمال وعدد من المواطنين.
وتعرض المعهد، الذي يتردد عليه سنويا مئات الآلاف من مرضى السرطان، لهجوم إرهابي غادر عن طريق سيارة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات أسفر عن سقوط 22 قتيلا و47 جريحا.
وأعلنت الداخلية المصرية أن الهجوم نفذته عناصر بواسطة سيارة مسروقة من محافظة المنوفية، مؤكدة أنها تواصل بحثها لضبط الجناة.