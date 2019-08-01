عاجل : بيان ناري من «الوية العمالقة» يتوعد «مليشيات الحزام الامني» ويعلن موقفا حاسما ومصادرنا تكشف آخر تطورات الوضع في «عدن»

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر مطلعة اليوم الاربعاء بأن الوضع في العاصمة المؤقتة هادئ ، نافية وجود اي مواجهات او اشتباكات مسلحة.

وقالت المصادر لمأرب برس ان هناك شائعات كثيرة يتم تداولها خلال الساعات الماضية ومتوقع ان تتنشر اكثر في الساعات القادمة .

وعن الحملات التي تستهدف ابناء المحافظات الشمالية ، قالت المصادر انه تم رصد عدد من الانتهاكات اليوم الاربعاء وامس ،تمارسها مليشيات الحزام الامني المدعومة من الامارات ،بحق الشماليين رغم التوجيهات الحكومية بوقفها والتنديد المحلي والخارجي الواسعين.

وشهدت عدن اليوم تشييع ضحايا الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا لقوات ما يسمى الحزام الامني في معسكر الجلاء وتبناه الحوثيون .

في سياق متصل اعلنت ‏قيادة الوية العمالقة وقوفها ومساندتها للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

واعلنت العمالقة في بيان مقتضب نشرته في تغريدات تابعها (مأرب برس) على حسابها الرسمي في تويتر ، رفضها لأي اعمال تخريبية فوضوية تمس المصالح العامة للحكومة الشرعية.

واكدت قيادة العمالقة انها لن تقف مكتوفة الأيدي تشاهد الدماء تسفك في عدن وسوف تتدخل لما فيه مصلحة الوطن والشرعية .

واشارت ‏قيادة الوية العمالقة الى انها ستصدر بيان تفصيلي وعام وهام عن موقفها من تطورات احداث عدن والتأجيج الحاصل من قبل قوى تريد تحقيق أهداف لصالح المليشات الحوثية وتثمن فيه موقف الأشقاء في المملكه العربية السعودية.