إسرائيل تعلن مشاركتها في تأمين الملاحة بالخليج ترحيل أبناء الشمال من عدن.. حلول تكرس انقسام اليمن عدن.. معركة كسر العظم بين الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي مباحثات يمنية امريكية لمواجهة التدخلات الإيرانية ومحاربة الإرهاب اول تحرك حكومي ضد «فساد» المنظمات الأممية الإعلان عن مصرع المسؤول الثقافي «للحوثيين» بـ«الضالع» وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن أهداف زيارته الى الإمارات البنك المركزي «اليمني» يكشف حقيقة وصول الموافقة بسحب دفعتين من الوديعة «السعودية» رونالدو يغازل مهاجم الأفاعي قائد أرسنال يرحل عن النادي
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستشارك في القوة البحرية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها لتأمين حركة الملاحة في الخليج، وسط تصاعد التوتر مع إيران.
وقال كاتس إن "إسرائيل جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية طرق التجارة في الخليج"، مضيفا أنه "من مصلحة إسرائيل وقف العدوان الإيراني في المنطقة وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وأشار كاتس إلى زيارته للإمارات العربية المتحدة في 30 يونيو/ حزيران للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة. وقال كاتس إنه التقى مع "مسؤول إماراتي رفيع المستوى لبحث تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".
ب