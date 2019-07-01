إسرائيل تعلن مشاركتها في تأمين الملاحة بالخليج

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستشارك في القوة البحرية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها لتأمين حركة الملاحة في الخليج، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وقال كاتس إن "إسرائيل جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية طرق التجارة في الخليج"، مضيفا أنه "من مصلحة إسرائيل وقف العدوان الإيراني في المنطقة وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأشار كاتس إلى زيارته للإمارات العربية المتحدة في 30 يونيو/ حزيران للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة. وقال كاتس إنه التقى مع "مسؤول إماراتي رفيع المستوى لبحث تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

ب