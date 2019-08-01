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الإعلان عن مصرع المسؤول الثقافي «للحوثيين» بـ«الضالع»

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قُتل وجُرح 50 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بينهم قيادي ، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

 

وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت" بان المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع الجيش في قريتي، "صولان" القديمة، والجديدة، وتبة "الخزان"، بمنطقة "الزيلة"، غربي منطقة مريس.

 

وافشلت قوات الجيش الوطني، محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار.

 

وأسفرت المواجهات عن مصرع 20 من عناصر المليشيا، بينهم القيادي في المليشيا ومسؤولها الثقافي بمحافظة الضالع المدعو "أبو فايدة" وجرح 30 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة دمت ومحافظة ذمار.

 
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