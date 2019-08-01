البنك المركزي «اليمني» يكشف حقيقة وصول الموافقة بسحب دفعتين من الوديعة «السعودية»

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أعلن البنك المركزي اليمني بعدن اليوم الثلاثاء، عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعتين 27 و28 بمبلغ 118 مليون دولار.
وقال البنك، في بيان صادر عنه وصل «مأرب برس» نسخة منه ، إنه سيستخدم المبلغ في تغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية، في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أرجاء الوطن.
وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك التجارية التي وصلت الموافقة لعملائها، سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.
وكان البنك المركزي قد وجه تعميمًا إلى شركات الصرافة بالمحافظات، بضرورة الربط الإلكتروني بالبنك المركزي للحد من المضاربة بالعملات.