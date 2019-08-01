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قائد أرسنال يرحل عن النادي

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء أن قائده الفرنسي، لوران كوتشيلني، سيرحل عن الفريق عائدا لبلاده للانضمام إلى بوردو في الدوري الفرنسي.

وأورد النادي اللندني في بيان على موقعه الالكتروني: "يغادرنا لوران كوتشيلني للانضمام إلى بوردو في الدوري الفرنسي، نشكر لوران لما قدمه من مساهمة في النادي، ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وأكد بوردو من جهته التعاقد مع المدافع البالغ 33 عاما، مبديا سعادته "للاعتماد على لاعب على هذا القدر من الخبرة على أعلى مستوى".

ولم يكشف الناديان مدة العقد الذي سيربط اللاعب بناديه الجديد أو قيمة صفقة الانتقال، لكن تقارير صحفية قدرتها بما بين 5 و6 ملايين يورو، وأن اللاعب سيوقع عقدا لثلاث سنوات.

وخاض المدافع الفرنسي 353 مباراة بألوان "المدفعجية"، وساهم بفوزه بكأس انجلترا ثلاث مرات (2014 و2015 و2017) وبدرع المجتمع في الأعوام ذاتها، وبلوغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي خسره أمام مواطنه تشلسي في موسم 2018-2019.

واختيركوتشيلني لحمل شارة القيادة مطلع الموسم الماضي بعد اعتزال القائد السابق المدافع الألماني بير ميرتيساكر.

 

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