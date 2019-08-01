دوري أبطال آسيا .. لا غالب ولا مغلوب في الديربي القطري

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ساد التعادل الإيجابي (1-1) "الديربي" القطري، الذي جمع فريق الدحيل وضيفه السد، اليوم الاثنين، وذلك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وضع جناح السد، أكرم حسن عفيف، فريقه في المقدمة، بعد مرور نصف ساعة من البداية. ورد عليه التونسي يوسف المساكني بهدف التعادل للدحيل، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من عمر المباراة، التي جرت على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، بالعاصمة الدوحة.
وستتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.