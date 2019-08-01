عقب سيطرة «الحوثيين» على مقر الشركة بـ«صنعاء».. اعضاء الجمعية العمومية لشركة «سبأفون»يصدرون بيانًا هاماً

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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ندد مساهمي الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبافون" اليوم الثلاثاء ما تعرضت له الشركة مؤخرا من قبل جماعات مسلحة تابعة لسلطات صنعاء الانقلابية.

وأدانوا المساهمين في بيان صادر عنهم حصل مأرب برس على نسخة منه جميع الإجراءات غير القانونية التي قامت وتقوم بها سلطات صنعاء منذ ذلك الحين تجاه الشركة ومرافقها وشبكتها وانظمتها ومنتسبيها في صنعاء.

فيما يلي نص البيان:

- يندد مساهمي الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبافون" بما تعرضت له الشركة مؤخرا من قبل جماعات مسلحة تابعة لسلطات صنعاء التي قامت الاربعاء الماضي ٣١-٧-٢٠١٩م بالاستيلاء المسلح على مقر الشركة الرئيسي ومرافقها وشبكتها وانظمتها الواقعة بصنعاء والمناطق التابعة لسيطرتهم وترهيب الموظفين والعاملين بالشركة.

كما يندد المساهمين بجميع الإجراءات غير القانونية التي قامت وتقوم بها سلطات صنعاء منذ ذلك الحين تجاه الشركة ومنتسبيها، وتكذب المزاعم والأخبار المصطنعة التي يرددها مقتحموا الشركة التابعين لسلطات صنعاء.

ويؤكد مساهمو الشركة بعدم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال هذا العام ولم يتخذ اي قرارات من مساهمي الشركة بتغيير اعضاء مجلس الإدارة الحاليين او رئيس المجلس او المدير العام التنفيذي للشركة. ولايزال مجلس الادارة الرسمي للشركة وادارتها في حالة انعقاد مستمر للتعامل ومواجهة هذه الاجراءات بحسب القانون وما يحفظ حقوق الشركة ومساهميها وموظفيها.

ان اقتحام الشركة بالقوة المسلحة والاستيلاء عليها من قبل الجماعات المسلحة المقتحمة لشركة سبأفون هو استهتار بالقوانين وبالدولة وأجهزتها والقضاء ، واعتداء على أملاك وأموال مملوكة للغير والاستيلاء عليها بالقوة المسلحة وانتحال شخصية المساهمين ورئيس واعضاء مجلس الادارة مما تشكل جميعها افعالاً جنائية وجرائم مكتملة الأركان.

كما ان استخدم التدليس والتزوير كغطاء لهذه الاجراءات السافرة باستنادها لمزعوم اجتماع وهمي للجمعية العمومية للشركة بينما الامر لا يعدو اكذوبة كبرى لا تمت للحقيقة بصلة واصطناع اوراق ومستندات غير صادرة من هيئات الشركة الشرعية. وحقيقة ما حصل هو السطو بالقوة وخارج إطار القانون والدستور لحقوق مساهمي الشركة المحليين والدوليين الذين ساهمو واستثمرو في الجمهورية بموجب القانون وتحت ظل ضمانات الدستور وقوانين الاستثمار للجمهورية اليمنية.

وسيعمل مساهمي الشركة على أتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من اقترف هذه الجرائم او تعاون في تحقيقها بحق الشركة ومساهميها وموظفيها، او انتحل شخصية المساهمين او اعضاء المجلس او رئيسه والمدير التنفيذي او أي صفة ادارية او قانونية اخرى بغير وجه حق وخارج اطار القانون، والمسئولين عن ذلك من الافراد والاشخاص والجهات الاعتبارية الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك استخدام كل ما يكون للمساهمين والشركة من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها الاتفاقيات الثنائية والقوانين النافذة والضمانات الدستورية.

-المساهمون اعضاء الجمعية العمومية لشركة سبافون:

١- شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية – بتلكو

٢- مجموعة هائل سعيد أنعم

٣- شركة أتحاد المقاولين العالمية

٤- مجموعة الأحمر للتجارة والصناعة والوكالات التجارية

٥- كهلان مجاهد أبو شوارب