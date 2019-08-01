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علماء يصممون أرق ذهب في العالم!

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات
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صمم علماء بريطانيون ذهبا بسماكة ذرتين فقط في المختبر، ليكون "أرق ذهب في العالم" ويُنظر إليه تقنيا على أنه "ثنائي الأبعاد".

ويتميز التصميم المبتكر بأنه أرق بمعدل مليون مرة من ظفر الأصبع، حيث يبلغ قياسه الرسمي 0.47 نانومتر، مع إنشاء ذرتين فوق بعضهما البعض.

ويمكن استخدام المواد الثورية هذه لإنشاء تكنولوجيا جديدة، وتسريع العمليات الصناعية، وفقا لمبتكريها في جامعة "ليدز".

 

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