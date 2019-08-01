دوري أبطال آسيا .. لا غالب ولا مغلوب في الديربي القطري عقب سيطرة «الحوثيين» على مقر الشركة بـ«صنعاء».. اعضاء الجمعية العمومية لشركة «سبأفون»يصدرون بيانًا هاماً علماء يصممون أرق ذهب في العالم! Xiaomi تطور هاتفا لا يحتاج للشحن! ما الأجهزة التي ستكشف عنها سامسونغ قريبا؟ عاجل : مليشيات الانتقالي تستعد لاقتحام «قصر المعاشيق» في عدن ومصدر حكومي يكشف عن «ترتيبات واحتياطات» حديث سعودي عن ”خطورة الانسحاب من حرب اليمن“ واحتمالية ان تطول كـ”حرب افغانستان“.. وهذه تكلفة الحرب ”أمين العكيمي“ يتحدث عن ”نفط الجوف“ ويؤكد ”بعد 10 سنوات ستكون الجوف في صدارة المحافظات اليمنية“ موقف أمريكي جديد يغضب «الانفصاليين». .و«هادي»يُشيد انتصارا لأبناء الشمال.. رئيس الحراك الوطني الجنوبي يعلن تشكيل فريق دولي لمقاضاة ”الزبيدي“ وبن بريك“ دوليا كـ”مجرمي حرب“ ويؤكد ”بدأنا بجمع الأدلة“
قال مصدر حكومي يمني مساء الثلاثاء انهم رصدوا ترتيبات يجريها المجلس الانتقالي ومليشياته لاقتحام قصر المعاشيق بعدن.
ونقلت قناة الجزيرة في اخبار عاجلة رصدها مأرب برس قبل قليل عن المصدر الذي وصفته بالرفيع قوله : اتخذنا كل الاحتياطات للتعامل مع أي هجوم على القصر الرئاسي في عدن.
واضاف المصدر : لا نعرف موقف السعودية من مخطط المجلس الانتقالي للهجوم على القصر الرئاسي في عدن.