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عاجل : مليشيات الانتقالي تستعد لاقتحام «قصر المعاشيق» في عدن ومصدر حكومي يكشف عن «ترتيبات واحتياطات»

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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قال مصدر حكومي يمني مساء الثلاثاء انهم رصدوا ترتيبات يجريها المجلس الانتقالي ومليشياته لاقتحام قصر المعاشيق بعدن.

ونقلت قناة الجزيرة في اخبار عاجلة رصدها مأرب برس قبل قليل عن المصدر الذي وصفته بالرفيع قوله : اتخذنا كل الاحتياطات للتعامل مع أي هجوم على القصر الرئاسي في عدن.

واضاف المصدر : لا نعرف موقف السعودية من مخطط المجلس الانتقالي للهجوم على القصر الرئاسي في عدن.

 

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