انتصارا لأبناء الشمال.. رئيس الحراك الوطني الجنوبي يعلن تشكيل فريق دولي لمقاضاة ”الزبيدي“ وبن بريك“ دوليا كـ”مجرمي حرب“ ويؤكد ”بدأنا بجمع الأدلة“

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 2032

أعلن رئيس الحراك الوطني الجنوبي الدكتور حسين اليافعي، تشكيل فريق حقوقي من خبراء ومحامين لتوثيق جرائم مليشيا الحزام الأمني الموالي للامارات بحق أبناء الشمال المتواجدين في عدن (جنوب اليمن).

وفي سلسلة تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”اليافعي“: ”‏شكلنا اليوم فريق من حقوقيين يمنيين وعرب وأجانب لتوثيق جرائم المجلس لانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بحق الشماليين العزل في عدن“.

وأكد رئيس الحراك الوطني الجنوبي ان الفريق سيرفع دعاوى قضائية ضد رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ عيدروس وشلال ونائبه هاني بن بريك، في دول أوربية باعتبارهم ”مجرمي حرب“، مؤكدا انه في أول رحلة لهم للخارج ”سيتم ملاحقتهم قضائياً“.

وأضاف ”تواصلت مع عدد من المحاميين في المانيا وبريطانيا وامريكا لرفع قضايا تطهير وتهجير قسري مناطقي وعنصري ضد الارهابي هاني بن بريك، وقد بدأنا بجمع الادلة والمعلومات لتوثيقها.. لن تمر جرائمهم“.

‏ودعا اليمنيين والناشطين لـ”تدوين وحفظ كل أسماء المحرضين لجرائم عنصرية مناطقية في عدن سواء كان التحريض عبر تغريدات أو تسجيلات صوتية أو فيديو“، لافتا الى انه ”مهما كان موقع أولئك الأشخاص سيتم ملاحقتهم قانونياً خارج اليمن“.

وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة عدن في تغريدة أخرى ”‏الجنوبي ليس لاجئا في الشمال، والشماليين ليسوا لاجئين في الجنوب، هذه بلدهم وليس ملكا للحوثي والانتقالي أو لشخص أو شيخ أو منطقة، ينبغي أن يتوقف هذا الحديث والمن باحتضان يمنيين في يمنهم ووطنهم“.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل مليشيا الحزام الأمني الموالي للامارات، بملاحقة واعتقال المواطنيين الشماليين في عدن، ومصادرة ممتلكاتهم، واحراق محلاتهم التجارية.