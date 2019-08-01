مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات «حوثية»

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دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي محافظة صعدة.
واستهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية، تجمعات لآليات المليشيا المتمردة في مديرية كتاف.
وحسب موقع الجيش فقد أسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للمليشيا الحوثية، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.
وتدور مواجهات يومية في عدد من جبهات القتال في محافظة صعدة، تتكبد فيها مليشيا الحوثي خسائر كبيرة.